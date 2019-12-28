Новогоднего всем настроения: юморные анекдоты 28 декабря

Не торопитесь радоваться выгодным предложениям на рекламных плакатах. Звездочка в тексте указывает на то место, где вас обязательно обманут, причем чем мельче буквы, тем сильнее обман.

2

- Пап, ты на маме женился потому что в ней было что-то такое?

- Да не в ней, сынок, а во мне.

- А что было в тебе?

- Слишком много тестостерона.