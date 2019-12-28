Новогоднего всем настроения: юморные анекдоты 28 декабря

Не торопитесь радоваться выгодным предложениям на рекламных плакатах. Звездочка в тексте указывает на то место, где вас обязательно обманут, причем чем мельче буквы, тем сильнее обман.
- Пап, ты на маме женился потому что в ней было что-то такое?
- Да не в ней, сынок, а во мне.
- А что было в тебе?
- Слишком много тестостерона.
Вот жизнь! До 30 доказываешь, что ты уже взрослая, после 30 - что ты еще молодая....
Этот мир настолько жесток, что даже в слове "картавость" есть буква "р".
- Слушай, у тебя есть женский идеал?
- Раньше был …
- А теперь? Умер?
- Намного хуже, я на нём женился!