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Воскресенье, 29.12.2019
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Закончите день весело и ярко: вечерние анекдоты 29 декабря

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Закончите день весело и ярко: вечерние анекдоты 29 декабря
17:01 Сегодня Телеграф

Сегодня порадуем вас уморительными анекдотами. Прочтите и зарядитесь позитивом!

  • 1

    - Сволочь ты! Всю жизнь мне испортил! Всю молодость на тебя потратила! -рыдания девушки из комнаты.

    Голос из кухни: - Доченька, хватит говорить с дипломом.

  • 2

    Мужик заболел гриппом. Жена собирается ему в нос капли закапать, зашла с сыном в комнату, ждет пока проснется. Сын, шепотом:

    - Ма, да чего ты ждешь? Закапывай, пока спит.

    Мужик, сквозь сон:

    - Рано меня закапывать - тело еще не остыло...

  • 3

    К делающему уроки сыну сзади подходит отец, гладит сына по голове:

    - Старайся, сынок, крючки пиши аккуратнее.

    - Это не крючки, папа! Это интегралы!

    В Одесском дворике.

    - Семочка иди кушать!

    - Я уже покушал у Павлика!

    - Ой! Это не сын, а золото!

  • 4

    Дочка спрашивает папу:

    — Пап, а что такое секс?

    Папа в меру ее понимания старается объяснить. Она слушает некоторое время, а потом перебивает:

    — Пап, ну ты глупый... Секс — это шесть. А севен — это семь.

Воскресенье на позитиве: смешные анекдоты 29 декабря

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