Вечер понедельника будет веселым: смешные анекдоты 30 декабря

С годами, когда появляется опыт в сексуальных отношениях, начинаешь осознавать, что большинство женщин гораздо красивее, когда они ещё одеты.

Бухгалтер Сидоров при получении паспорта по привычке поставил подпись своего директора.

3

- Я вчера чуть с женой не развелся.

- А почему "чуть"?

- Мы поссорились, она сказала, что уходит, но перед уходом так долго наносила макияж, что забыла, куда собралась...

- А печенье полезней чем сосиски?

- Знаешь, сейчас даже покурить полезней, чем сосиски.