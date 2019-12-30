Вечер понедельника будет веселым: смешные анекдоты 30 декабря

С годами, когда появляется опыт в сексуальных отношениях, начинаешь осознавать, что большинство женщин гораздо красивее, когда они ещё одеты.
Бухгалтер Сидоров при получении паспорта по привычке поставил подпись своего директора.
- Я вчера чуть с женой не развелся.
- А почему "чуть"?
- Мы поссорились, она сказала, что уходит, но перед уходом так долго наносила макияж, что забыла, куда собралась...
- А печенье полезней чем сосиски?
- Знаешь, сейчас даже покурить полезней, чем сосиски.
Когда дело доходит до раздела имущества, оказывается, что между мужем и женой очень много общего!