С Новым годом 2020! Веселые анекдоты 1 января

- Дед Мороз живет со Снегурочкой, а Санта-Клаус — с оленем!

-Чем отличается Дед Мороз от Санта-Клауса?

Ребенку пять лет. Спрашиваю:

-А я Новый год тоже встретил с вами на кухне, только я не курил.

-А я на Гаваях.

-Я Новый год встретил на Мальдивах.

3

Третий день лежу под ёлкой и не могу понять, неужели такой подарок никому не нужен?!

Мужик перед Новым годом пугливый и осторожный, как лань. В отношения вступает неохотно, чтобы подарок не дарить...