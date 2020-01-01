С Новым годом 2020! Веселые анекдоты 1 января

Ребенку пять лет. Спрашиваю:
-Чем отличается Дед Мороз от Санта-Клауса?
Отвечает:
- Дед Мороз живет со Снегурочкой, а Санта-Клаус — с оленем!
-Я Новый год встретил на Мальдивах.
-А я на Гаваях.
-А я Новый год тоже встретил с вами на кухне, только я не курил.
Третий день лежу под ёлкой и не могу понять, неужели такой подарок никому не нужен?!
Мужик перед Новым годом пугливый и осторожный, как лань. В отношения вступает неохотно, чтобы подарок не дарить...
Походила по магазинам, посмотрела цены. Как сказать детям, что Дед Мороз умер?