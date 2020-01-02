Поделись улыбкою своей: утренние анекдоты 2 января

Я вообще люблю людей. Как жаль, что с 1861 года их нельзя дарить.
Если ты неправ и молчишь — ты мудрый, если ты прав и молчишь — ты женат.
У нас с женой просто поразительная сексуальная совместимость: например, позавчера мы оба устали, а вчера у обоих болела голова.
Бармен официанту:
-Да перестань ты вышвыривать пьяных клиентов за дверь. Все-таки в вагоне-ресторане работаешь!
Встречаются 2 друга:
- Привет, что делаешь?
- Да вот, несу разные вещи.
- Чем же они несуразные?
- Сам ты несуразный! Несу разные вещи! Разные! Вот например - несу мел!
- Что ты не сумел?