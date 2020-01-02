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Четверг, 02.01.2020
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Поделись улыбкою своей: утренние анекдоты 2 января

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Поделись улыбкою своей: утренние анекдоты 2 января
04:45 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты для поднятия настроения и улучшения дня на все 100%.

  • 1

    Я вообще люблю людей. Как жаль, что с 1861 года их нельзя дарить.

  • 2

    Если ты неправ и молчишь — ты мудрый, если ты прав и молчишь — ты женат.

  • 3

    У нас с женой просто поразительная сексуальная совместимость: например, позавчера мы оба устали, а вчера у обоих болела голова.

    Бармен официанту:

    -Да перестань ты вышвыривать пьяных клиентов за дверь. Все-таки в вагоне-ресторане работаешь!

  • 4

     

    Встречаются 2 друга:

    - Привет, что делаешь?

    - Да вот, несу разные вещи.

    - Чем же они несуразные?

    - Сам ты несуразный! Несу разные вещи! Разные! Вот например - несу мел!

    - Что ты не сумел?

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