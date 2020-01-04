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Начните выходные в хорошем расположении духа: утренние анекдоты 4 января

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Начните выходные в хорошем расположении духа: утренние анекдоты 4 января
04:45 Сегодня Телеграф

Для наших читателей представлена свежая подборка уморительных анекдотов!

  • 1

    При нынешней экологии, прежде чем есть фрукты и овощи, их мало помыть. Их нужно держать под водой, пока они не перестанут вырываться.

  • 2

    – Политика нашей компании такова, что мы не возвращаем деньги.

    – Но вы же даже мне товар не выдали!

    – Извините, такова политика.

  • 3

    Вот знаете, бывает у вас такое, проснетесь, а настроение такое хорошее-хорошее, небо голубое, тепло, кофе в постель. Вот и у меня не бывает.

    В последнее время очень редко снятся сны. Видимо так мало сплю, что они не успевают загружаться.

  • 4

     

    Инспектор ГАИ у врача:

    – Доктор, а может можно как-нибудь без клизмы?

    – Я вас умоляю, значит, без огнетушителя никак нельзя, а без клизмы – можно?

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