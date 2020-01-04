Начните выходные в хорошем расположении духа: утренние анекдоты 4 января

При нынешней экологии, прежде чем есть фрукты и овощи, их мало помыть. Их нужно держать под водой, пока они не перестанут вырываться.

– Но вы же даже мне товар не выдали!

3

Вот знаете, бывает у вас такое, проснетесь, а настроение такое хорошее-хорошее, небо голубое, тепло, кофе в постель. Вот и у меня не бывает.

В последнее время очень редко снятся сны. Видимо так мало сплю, что они не успевают загружаться.