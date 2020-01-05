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Зарядитесь хорошим настроением: вечерние анекдоты 5 января

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Зарядитесь хорошим настроением: вечерние анекдоты 5 января
17:21 Сегодня Телеграф

Самые юморные анекдоты на вечер для вашего отличного настроения.

  • 1

    Ко мне теща приехала и живет вот уже две недели. Но самое страшное, что ей невозможно объяснить, что с ее дочерью мы уже полгода как развелись.

  • 2

    Третья жена мне попалась настолько ревнивая... Постоянно приходится ей доказывать, что с первой и второй женой у меня ничего не было!

  • 3

    - Доктор велел мне сесть на чесночную диету.

    - Ну и сколько ты потеряла килограммов?

    - Ты лучше спроси, сколько я потеряла друзей.

    Инфopмaция - этo тo, чтo oт нac cкpывaют. Вcё ocтaльнoe – peклaмa.

  • 4

    - Это ваша крыса тут бегала?

    - Это не крыса, а карликовая такса!

    - Кот сожрал - значит крыса.

Смейтесь как можно чаще: веселые анекдоты 5 января

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