Зарядитесь хорошим настроением: вечерние анекдоты 5 января

1 Ко мне теща приехала и живет вот уже две недели. Но самое страшное, что ей невозможно объяснить, что с ее дочерью мы уже полгода как развелись.

2 Третья жена мне попалась настолько ревнивая... Постоянно приходится ей доказывать, что с первой и второй женой у меня ничего не было!

3 - Доктор велел мне сесть на чесночную диету. - Ну и сколько ты потеряла килограммов? - Ты лучше спроси, сколько я потеряла друзей. Инфopмaция - этo тo, чтo oт нac cкpывaют. Вcё ocтaльнoe – peклaмa.