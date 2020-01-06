Давайте похохочем: вечерние анекдоты 6 января

Голос из кухни: - Доченька, хватит говорить с дипломом.

- Сволочь ты! Всю жизнь мне испортил! Всю молодость на тебя потратила! -рыдания девушки из комнаты.

- Рано меня закапывать - тело еще не остыло...

- Ма, да чего ты ждешь? Закапывай, пока спит.

Мужик заболел гриппом. Жена собирается ему в нос капли закапать, зашла с сыном в комнату, ждет пока проснется. Сын, шепотом:

- Ой! Это не сын, а золото!

- Я уже покушал у Павлика!

- Это не крючки, папа! Это интегралы!

К делающему уроки сыну сзади подходит отец, гладит сына по голове:

4

Дочка спрашивает папу:

— Пап, а что такое секс?

Папа в меру ее понимания старается объяснить. Она слушает некоторое время, а потом перебивает:

— Пап, ну ты глупый... Секс — это шесть. А севен — это семь.