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Всем прекрасного утра: забавные анекдоты 9 января

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Всем прекрасного утра: забавные анекдоты 9 января
04:46 Сегодня Телеграф

Прикольная подборка анекдотов, которая поднимет вам настроение в этот день.

  • 1

    Приходит дочь с вечеринки. Мама, настороженно:

    — Ты что, пила?

    Дочь, мрачно:

    — Нет, я топор.

  • 2

    - Как твоя радость?

    - Масло надо поменять... Или ты про Иру?

  • 3

    Когда я буду умирать, я буду умирать co cловами: "Я положил миллионы долларов под, под..."

    Человеку не дано постичь три вещи. Бога, Вселенную и Инженеров, которые придумали стену, через которую все, блин, слышно, но гвоздь в нее забить невозможно!!!

  • 4

    Правительство заявило, что оснований для повышения цен нет, поэтому цены будут повышать без основания.

 То, что нужно для хорошего настроения: вечерние анекдоты 8 января

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