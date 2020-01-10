Улыбнись, ведь сегодня пятница: забавные анекдоты на 10 января

Учительница - это женщина, которая когда-то считала, что любит детей.

- Нет, идиот, это территория низких цен!

3

- Ты чего такой грустный сегодня?

- Да позвонил муж моей бывшей жены и отругал меня за то, что она не умеет готовить...

На приеме у окулиста.

- Какую букву я показываю?

- А где вы сейчас находитесь?