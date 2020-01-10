Улыбнись, ведь сегодня пятница: забавные анекдоты на 10 января

Учительница - это женщина, которая когда-то считала, что любит детей.
- Добрый вечер, это зона вежливого обслуживания?
- Нет, идиот, это территория низких цен!
- Ты чего такой грустный сегодня?
- Да позвонил муж моей бывшей жены и отругал меня за то, что она не умеет готовить...
На приеме у окулиста.
- Какую букву я показываю?
- А где вы сейчас находитесь?
- Совсем торговля плохой стала. Справа от моего магазинчика впритык открыли супермаркет, слева супермаркет. Что делать?
- Так ты напиши над дверью своего магазина слово «ВХОД»...