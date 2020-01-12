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Проснитесь и улыбнитесь: утренние анекдоты 12 января

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Проснитесь и улыбнитесь: утренние анекдоты 12 января
04:44 Сегодня Телеграф

День пройдет очень круто, если начать его с нашими самыми лучшими анекдотами.

  • 1

    Пришло СМС от сына: "мам у меня сегодня 19 уроков буду утром"- "хорошо сына только обложки на учебники надень".

  • 2

    Однообразие - утомляет, многообразие - раздражает, и только безобразие всегда срабатывает на "ура"!

  • 3

    Лучшая форма физического труда - ворочать миллионами.

    - Во сне людям приходят в голову гениальные идеи! Решения проблем, над которым бились неделями!

    - Петрович, не оправдывайся, спать на работе не положено!

  • 4

    - Боже мой! Как тесен мир, как тесен! - радовался врач, назначая гаишнику по шесть клизм в день...

Хорошего вечернего настроения: прикольные анекдоты 11 января

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