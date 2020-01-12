Проснитесь и улыбнитесь: утренние анекдоты 12 января

1 Пришло СМС от сына: "мам у меня сегодня 19 уроков буду утром"- "хорошо сына только обложки на учебники надень".

2 Однообразие - утомляет, многообразие - раздражает, и только безобразие всегда срабатывает на "ура"!

3 Лучшая форма физического труда - ворочать миллионами. - Во сне людям приходят в голову гениальные идеи! Решения проблем, над которым бились неделями! - Петрович, не оправдывайся, спать на работе не положено!