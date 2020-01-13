Встречаем новую неделю с хорошим настроением: утренние анекдоты 13 января

Исследования показали, что 658 476 253 из 834 572 873 человек слишком ленивы, чтобы прочитать эти числа...

- Нет, сегодня не смогу. Давайте никогда. Никогда вас устроит?

3

- У тебя всегда есть деньги. Откуда? Ведь твой муж скупердяй!

- Если мне нужны деньги, я начинаю скандалить и заявляю, что уеду от него к маме, и он тут же дает мне на билет.

- Милая, помнишь, я просил тебя не называть меня всякими зайками и котиками?

- Да, милиписичкин.

- Я передумал...