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Понедельник, 13.01.2020
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Встречаем новую неделю с хорошим настроением: утренние анекдоты 13 января

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Встречаем новую неделю с хорошим настроением: утренние анекдоты 13 января
04:49 Сегодня Телеграф

Подборка забавных анекдотов, которая заставит вас смеяться до слез.

  • 1

    Исследования показали, что 658 476 253 из 834 572 873 человек слишком ленивы, чтобы прочитать эти числа...

  • 2

    - Нет, сегодня не смогу. Давайте никогда. Никогда вас устроит?

  • 3

    - У тебя всегда есть деньги. Откуда? Ведь твой муж скупердяй!

    - Если мне нужны деньги, я начинаю скандалить и заявляю, что уеду от него к маме, и он тут же дает мне на билет.

    - Милая, помнишь, я просил тебя не называть меня всякими зайками и котиками?

    - Да, милиписичкин.

    - Я передумал...

  • 4

    — Дорогой, наша домработница говорит, что она беременна!

    — Наверняка врет! Нет такого врача, который бы определил это на третий день!

Вечерний заряд позитива гарантирован: анекдоты 12 января

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