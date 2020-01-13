Лучик позитива вам в дом: вечерние анекдоты 13 января

Жена попросила мужа выкупать сына. Отец, чувствуя ответственность за это дело, спрашивает сына, который весело барахтается в ванной:
— Ну как, сынок, тебе нравится? Я ведь это делаю не хуже мамы?
— Конечно же, папа. Только мама перед тем как посадить меня в ванну, снимает с меня носки и ботинки. Да и вообще раздевает.
Женщина всегда знает, чего хочет, но редко понимает, зачем.
Дочка, я иногда так устаю, что мне хочется вместо тебя в садик ходить.
— А тебя мама не возьмут.
Это ещё почему?
— А ты на горшок не поместишься.
Стоит сделать человеку комплимент по поводу красивых усов - и все, она с тобой больше не разговаривает!..
Не стоит отчаиваться: сотни поколений справлялись с этой задачей – значит, все реально. Написать курсовую за ночь не просто возможно, а придется.