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Лучик позитива вам в дом: вечерние анекдоты 13 января

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Лучик позитива вам в дом: вечерние анекдоты 13 января
17:16 Сегодня Телеграф

Очень смешные анекдоты, после которых вам точно захочется смеяться!

  • 1

    Жена попросила мужа выкупать сына. Отец, чувствуя ответственность за это дело, спрашивает сына, который весело барахтается в ванной:

    — Ну как, сынок, тебе нравится? Я ведь это делаю не хуже мамы?

    — Конечно же, папа. Только мама перед тем как посадить меня в ванну, снимает с меня носки и ботинки. Да и вообще раздевает.

  • 2

    Женщина всегда знает, чего хочет, но редко понимает, зачем.

  • 3

    Дочка, я иногда так устаю, что мне хочется вместо тебя в садик ходить.

    — А тебя мама не возьмут.

    Это ещё почему?

    — А ты на горшок не поместишься.

    Стоит сделать человеку комплимент по поводу красивых усов - и все, она с тобой больше не разговаривает!..

  • 4

    Не стоит отчаиваться: сотни поколений справлялись с этой задачей – значит, все реально. Написать курсовую за ночь не просто возможно, а придется.

Улыбайтесь каждый день: смешные анекдоты 13 января

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