Лучик позитива вам в дом: вечерние анекдоты 13 января

1 Жена попросила мужа выкупать сына. Отец, чувствуя ответственность за это дело, спрашивает сына, который весело барахтается в ванной: — Ну как, сынок, тебе нравится? Я ведь это делаю не хуже мамы? — Конечно же, папа. Только мама перед тем как посадить меня в ванну, снимает с меня носки и ботинки. Да и вообще раздевает.

2 Женщина всегда знает, чего хочет, но редко понимает, зачем.

3 Дочка, я иногда так устаю, что мне хочется вместо тебя в садик ходить. — А тебя мама не возьмут. Это ещё почему? — А ты на горшок не поместишься. Стоит сделать человеку комплимент по поводу красивых усов - и все, она с тобой больше не разговаривает!..