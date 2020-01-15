Хорошее настроение с утра: смешные анекдоты 15 января

1 Не слушай других, милая, ты самая красивая! В своей весовой категории...

2 Я тот человек, который: Кто-то: я не пойду без тебя. Я: БЕЕЗ ТЕЕБЯ БЕЗ ТЕБЯ ... Кто-то: сейчас , секунду подо... Я: ЖДИ .ДОЖДИ , ДОЖДИ ,Я ОСТАВЛЮ ЛЮБОВЬ ПОЗАДИ... Кто-то: я тут останусь а ты если хо ... Я: ЧЕШЬ ИДТИ - ИДИИИИИИ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЗАБЫТЬ - ЗАБУУУУДЬ

3 День рождения - это да, да, спасибо, да, да, хорошо буду, спасибо, очень приятно, спасибо, спасибо, хорошо, хорошо, да, спасибо. Никак не могу похудеть из-за постоянных форс-нажоров.