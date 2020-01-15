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Среда, 15.01.2020
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Хорошее настроение с утра: смешные анекдоты 15 января

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Хорошее настроение с утра: смешные анекдоты 15 января
03:46 Сегодня Телеграф

Эти анекдоты не дадут скучать этим утром.

  • 1

    Не слушай других, милая, ты самая красивая! В своей весовой категории...

  • 2

    Я тот человек, который:

    Кто-то: я не пойду без тебя.

    Я: БЕЕЗ ТЕЕБЯ БЕЗ ТЕБЯ ...

    Кто-то: сейчас , секунду подо...

    Я: ЖДИ .ДОЖДИ , ДОЖДИ ,Я ОСТАВЛЮ ЛЮБОВЬ ПОЗАДИ...

    Кто-то: я тут останусь а ты если хо ...

    Я: ЧЕШЬ ИДТИ - ИДИИИИИИ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЗАБЫТЬ - ЗАБУУУУДЬ

  • 3

    День рождения - это да, да, спасибо, да, да, хорошо буду, спасибо, очень приятно, спасибо, спасибо, хорошо, хорошо, да, спасибо.

    Никак не могу похудеть из-за постоянных форс-нажоров.

  • 4

    После новогодних праздников посмотрелся в зеркало и заметил небольшие глазки над мешками...

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