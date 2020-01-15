Не грустите этим вечером: веселые анекдоты 15 января

Еще до появления высоких технологий я пару раз расплачивался телефоном, когда покупал свое здоровье у гопников.
— Ты так вкусно пахнешь!
— Спасибо, это корвалол.
В мире есть 4 вещи, которые невозможно найти:
1. Второй носок.
2. Пульт от телевизора.
3. Наушники от телефона.
4. Ценник от нужного мороженого в супермаркете.
Месть — это блюдо, которое нужно подавать в тапки.
(Из кодекса котов-самураев)
— На следующих выборах я уже за гречку голосовать не буду.
— А за что будешь?
— Пока не знаю, но хочется что-то мясное.