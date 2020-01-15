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Не грустите этим вечером: веселые анекдоты 15 января

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Не грустите этим вечером: веселые анекдоты 15 января
17:23 Сегодня Телеграф

Убойные анекдоты для хорошего настроения вечером.

  • 1

    Еще до появления высоких технологий я пару раз расплачивался телефоном, когда покупал свое здоровье у гопников.

  • 2

    — Ты так вкусно пахнешь!

    — Спасибо, это корвалол.

  • 3

    В мире есть 4 вещи, которые невозможно найти:

    1. Второй носок.

    2. Пульт от телевизора.

    3. Наушники от телефона.

    4. Ценник от нужного мороженого в супермаркете.

    Месть — это блюдо, которое нужно подавать в тапки.

    (Из кодекса котов-самураев)

  • 4

    — На следующих выборах я уже за гречку голосовать не буду.

    — А за что будешь?

    — Пока не знаю, но хочется что-то мясное.

Ни минуты грусти: смешные анекдоты 15 января

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