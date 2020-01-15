Не грустите этим вечером: веселые анекдоты 15 января

Еще до появления высоких технологий я пару раз расплачивался телефоном, когда покупал свое здоровье у гопников.

— Спасибо, это корвалол.

— Ты так вкусно пахнешь!

Месть — это блюдо, которое нужно подавать в тапки.

4. Ценник от нужного мороженого в супермаркете.

В мире есть 4 вещи, которые невозможно найти:

4

— На следующих выборах я уже за гречку голосовать не буду.

— А за что будешь?

— Пока не знаю, но хочется что-то мясное.