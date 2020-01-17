Хорошее настроение обеспечено: анекдоты 17 января

- Ты умрешь в нищете, совсем один, окруженный только страданиями и болью.
- Простите, что вы сказали?
- Я говорю, распишитесь здесь - и кредит ваш.
- Люся, прекрати танцевать!
- Почему?
- Ну не танцуй и все!
- Ну почему, песня ведь классная!
- Люся, держи руль!
Свадьба. "Венчаются раб Божий Николай и страх Божий Наталья".
- Привет Серега. Че нового?
- Нового? Сегодня пришел на работу с нарисованными усами. Бабы с нарисованными бровями сказали мне, что я дурак.
Четырехлетняя дочь - папе:
- Не ори на меня, я тебе не жена!