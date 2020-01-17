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Пятница, 17.01.2020
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Хорошее настроение обеспечено: анекдоты 17 января

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Хорошее настроение обеспечено: анекдоты 17 января
11:03 Сегодня Телеграф

Курьезная подборка прикольных анекдотов для поднятия Вашего настроения в хмурый день.

  • 1

    - Ты умрешь в нищете, совсем один, окруженный только страданиями и болью.

    - Простите, что вы сказали?

    - Я говорю, распишитесь здесь - и кредит ваш.

  • 2

    - Люся, прекрати танцевать!

    - Почему?

    - Ну не танцуй и все!

    - Ну почему, песня ведь классная!

    - Люся, держи руль!

  • 3

    Свадьба. "Венчаются раб Божий Николай и страх Божий Наталья".

    - Привет Серега. Че нового?

    - Нового? Сегодня пришел на работу с нарисованными усами. Бабы с нарисованными бровями сказали мне, что я дурак.

  • 4

    Четырехлетняя дочь - папе:

    - Не ори на меня, я тебе не жена!

Утро начинается с улыбки: уморительные анекдоты 17 января

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