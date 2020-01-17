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Пятница, 17.01.2020
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Вечерняя порция шуток: бомбические анекдоты на 17 января

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Вечерняя порция шуток: бомбические анекдоты на 17 января
17:04 Сегодня Телеграф

Предлагаем вам очередную порцию позитивных вечерних анекдотов. Только для наших читателей!

  • 1

    Женщина играет с однолетним малышом в детской комнате, и вслух ему завидует: "Вот везет тебе: поспал, проснулся, поел, поиграл, покакал и снова спать"... Муж из туалета отвечает: "ИМЕЮ ПРАВО! У меня выходной!".

  • 2

    Звонок в реанимацию:

    – Скажите, а Иванов еще жив?

    – Еще нет.

  • 3

    - Что самое главное в спорте?

    - Анализы.

    Легко быть тонким, проницательным психологом, когда слегка набухался.

  • 4

    Сегодня в магазине детских игрушек видел деда с внуком. Дед просил продавца подобрать барабан побольше, а то, говорит, ему внука на выходные сдали с дудкой, хочет вернуть ребенка родителям с барабаном.

Хорошее настроение обеспечено: анекдоты 17 января 

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