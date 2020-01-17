Вечерняя порция шуток: бомбические анекдоты на 17 января

Женщина играет с однолетним малышом в детской комнате, и вслух ему завидует: "Вот везет тебе: поспал, проснулся, поел, поиграл, покакал и снова спать"... Муж из туалета отвечает: "ИМЕЮ ПРАВО! У меня выходной!".
Звонок в реанимацию:
– Скажите, а Иванов еще жив?
– Еще нет.
- Что самое главное в спорте?
- Анализы.
Легко быть тонким, проницательным психологом, когда слегка набухался.
Сегодня в магазине детских игрушек видел деда с внуком. Дед просил продавца подобрать барабан побольше, а то, говорит, ему внука на выходные сдали с дудкой, хочет вернуть ребенка родителям с барабаном.