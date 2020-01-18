Заряд безграничной энергии в этот вечер: анекдоты 18 января

На работе и окно - телевизор.
- Вот мне стало интересно, куда за молоком ходила мама семерых козлят, если она сама коза?
- Любой маме нужен аргумент, чтобы иногда свалить из дома, где сидят ее семеро детей.
Женщинам всегда все ясно, но выражают они это туманно.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда у тебя нет денег. Но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Это только у нас могут пельмени назвать “Бабушка Аня”, причём подписано, что из натурального мяса.