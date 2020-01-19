Всем прекрасного утра: прикольные анекдоты 19 января

1 Дожил до того момента, когда слова сыночка-жабы из "Дюймовочки", про то, что "поел - можно и поспать, поспал - можно и поесть", рассматриваются не как шутка, а как инструкция к хорошему выходному.

2 - Когда в холодильнике заканчивается еда, в нем всегда остаются только чеснок и лимон. Чеснок и лимон - амулеты, которые отгоняют еду от холодильника?! - А у меня обычно сало мороженое остается?! - Мороженое сало - амулет морозилки!

3 - Ты представляешь, Толик знает, что я замужем, и все равно спит со мной уже полгода! Какие же подонки эти мужики... Если ты хочешь изменить мир, то начни со своих жирных боков.