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Всем прекрасного утра: прикольные анекдоты 19 января

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Всем прекрасного утра: прикольные анекдоты 19 января
04:47 Сегодня Телеграф

Посмейтесь от души вместе с юморными анекдотами.

  • 1

    Дожил до того момента, когда слова сыночка-жабы из "Дюймовочки", про то, что "поел - можно и поспать, поспал - можно и поесть", рассматриваются не как шутка, а как инструкция к хорошему выходному.

  • 2

    - Когда в холодильнике заканчивается еда, в нем всегда остаются только чеснок и лимон. Чеснок и лимон - амулеты, которые отгоняют еду от холодильника?!

    - А у меня обычно сало мороженое остается?!

    - Мороженое сало - амулет морозилки!

  • 3

    - Ты представляешь, Толик знает, что я замужем, и все равно спит со мной уже полгода! Какие же подонки эти мужики...

    Если ты хочешь изменить мир, то начни со своих жирных боков.

  • 4

     

    Ходил с дочкой 9-и лет на новогоднюю елку. Она, подойдя к Деду Морозу, изъявила желание сфотографироваться с ним. Он ответил, что фото с живым Дедом Морозом будет стоить 100 рублей. — А с мертвым? — спросила дочь...

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