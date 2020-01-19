Всем прекрасного утра: прикольные анекдоты 19 января

Дожил до того момента, когда слова сыночка-жабы из "Дюймовочки", про то, что "поел - можно и поспать, поспал - можно и поесть", рассматриваются не как шутка, а как инструкция к хорошему выходному.
- Когда в холодильнике заканчивается еда, в нем всегда остаются только чеснок и лимон. Чеснок и лимон - амулеты, которые отгоняют еду от холодильника?!
- А у меня обычно сало мороженое остается?!
- Мороженое сало - амулет морозилки!
- Ты представляешь, Толик знает, что я замужем, и все равно спит со мной уже полгода! Какие же подонки эти мужики...
Если ты хочешь изменить мир, то начни со своих жирных боков.
Ходил с дочкой 9-и лет на новогоднюю елку. Она, подойдя к Деду Морозу, изъявила желание сфотографироваться с ним. Он ответил, что фото с живым Дедом Морозом будет стоить 100 рублей. — А с мертвым? — спросила дочь...