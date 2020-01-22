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Среда, 22.01.2020
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От улыбки станет всем светлей: веселые анекдоты 22 января

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От улыбки станет всем светлей: веселые анекдоты 22 января
11:00 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты для поднятия настроения и отличного продолжения дня.

  • 1

    - Тебя сегодня воспитательница не ругала?

    Варя (2 года 10 месяцев):

    - Нет, не ругала. Я хорошо себя вела... И даже когда в углу стояла, я не плакала.

  • 2

    Если тебе кажется, что ты занят чем-то бессмысленным, вспомни, что есть люди, которые поздравляют звёзд с днём рождения у себя на странице.

  • 3

    Стою в очереди в магазине. Мужчина оставил маленького сына одного с корзиной, а сам пошёл еще что-то искать. Когда очередь мальчика подошла, он заорал на весь магазин: "Паааап, иди сюда, пришёл час расплаты!"

    Если вы девушка и любите книги, то не упускайте возможность - называйте себя "книгиней".

  • 4

    Коротко о себе:

    - По чётным - умница. По нечётным - красавица. По выходным - богиня!

Отличного настроения с утра: веселые анекдоты 22 января

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