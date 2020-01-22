От улыбки станет всем светлей: веселые анекдоты 22 января

- Тебя сегодня воспитательница не ругала?
Варя (2 года 10 месяцев):
- Нет, не ругала. Я хорошо себя вела... И даже когда в углу стояла, я не плакала.
Если тебе кажется, что ты занят чем-то бессмысленным, вспомни, что есть люди, которые поздравляют звёзд с днём рождения у себя на странице.
Стою в очереди в магазине. Мужчина оставил маленького сына одного с корзиной, а сам пошёл еще что-то искать. Когда очередь мальчика подошла, он заорал на весь магазин: "Паааап, иди сюда, пришёл час расплаты!"
Если вы девушка и любите книги, то не упускайте возможность - называйте себя "книгиней".
Коротко о себе:
- По чётным - умница. По нечётным - красавица. По выходным - богиня!