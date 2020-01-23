Смейтесь с самого утра: забавные анекдоты 23 января

Было у физрука четыре сына: первый, второй, первый, второй.
Только на экзамене в аграрном университете фраза "Какого хрена?" может оказаться дополнительным вопросом.
В режиссёрской версии "Гарри Поттера" оказывается, что всё это - сон мальчика, который ударился головой о стену на вокзале.
Ненавижу людей, которые пьют, не зная меры. Вчера ночью мои друзья уронили меня три раза, пока несли до машины.
Помните, как мы сидели на занятиях по психологии, изучая собаку Павлова? Долго смеялись, какие глупые у него собаки. А потом звенел звонок, и мы шли в столовую.