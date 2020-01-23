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Четверг, 23.01.2020
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Смейтесь с самого утра: забавные анекдоты 23 января

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Смейтесь с самого утра: забавные анекдоты 23 января
04:40 Сегодня Телеграф

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться весь день.

  • 1

    Было у физрука четыре сына: первый, второй, первый, второй.

  • 2

    Только на экзамене в аграрном университете фраза "Какого хрена?" может оказаться дополнительным вопросом.

  • 3

    В режиссёрской версии "Гарри Поттера" оказывается, что всё это - сон мальчика, который ударился головой о стену на вокзале.

    Ненавижу людей, которые пьют, не зная меры. Вчера ночью мои друзья уронили меня три раза, пока несли до машины.

  • 4

    Помните, как мы сидели на занятиях по психологии, изучая собаку Павлова? Долго смеялись, какие глупые у него собаки. А потом звенел звонок, и мы шли в столовую.

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