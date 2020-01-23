Смейтесь с самого утра: забавные анекдоты 23 января

Было у физрука четыре сына: первый, второй, первый, второй.

Только на экзамене в аграрном университете фраза "Какого хрена?" может оказаться дополнительным вопросом.

3

В режиссёрской версии "Гарри Поттера" оказывается, что всё это - сон мальчика, который ударился головой о стену на вокзале.

Ненавижу людей, которые пьют, не зная меры. Вчера ночью мои друзья уронили меня три раза, пока несли до машины.