Настроение не покинет вас: веселые анекдоты 26 января

Однажды отец застал меня с сигаретой и выбросил из лодки. Так он научил меня плавать на спине, чтобы сигарета не мокла.
Самец оленя может занимать до трёх парковочных мест одновременно.
Мне нравится мыть посуду ровно одну секунду, когда горячую сковородку суешь под холодную воду, она шипит, и ты типа кузнец.
Люди, родившиеся в 2000-м году, никогда не забудут сколько им лет.
Бутыли с водой для кулера были придуманы специально такой массы и размера, чтобы при смене пустой на полную любой офисный задохлик мог показать дамам, какой он сильный.