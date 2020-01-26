Настроение не покинет вас: веселые анекдоты 26 января

Однажды отец застал меня с сигаретой и выбросил из лодки. Так он научил меня плавать на спине, чтобы сигарета не мокла.

3

Мне нравится мыть посуду ровно одну секунду, когда горячую сковородку суешь под холодную воду, она шипит, и ты типа кузнец.

Люди, родившиеся в 2000-м году, никогда не забудут сколько им лет.