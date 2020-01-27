Встречаем новую неделю с позитивом: утренние анекдоты 27 января

Ленивый работник загса не приходит к первой паре.
Забавно, как быстро исчезает доверие к близким людям, когда ты ищешь пульт от телевизора:
- Ты сидишь на пульте?
- Нет.
- Встань.
Когда младшему брату был год, он уже знал команды "Сидеть", "Дай лапу" и "Голос", за что я крупно получал от родителей, но оно того стоило.
Внезапный порыв ветра сделал шотландскую армию еще более устрашающей.
Каждая женщина рано или поздно понимает, что её волосы недостаточно фиолетовые. Обычно осознание этого факта происходит ближе к старости.