Встречаем новую неделю с позитивом: утренние анекдоты 27 января

1 Ленивый работник загса не приходит к первой паре.

2 Забавно, как быстро исчезает доверие к близким людям, когда ты ищешь пульт от телевизора: - Ты сидишь на пульте? - Нет. - Встань.

3 Когда младшему брату был год, он уже знал команды "Сидеть", "Дай лапу" и "Голос", за что я крупно получал от родителей, но оно того стоило. Внезапный порыв ветра сделал шотландскую армию еще более устрашающей.