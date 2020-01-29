Заряд безграничной энергии в этот вечер: анекдоты 29 января

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться весь вечер.

У настоящей женщины три возраста: молодость, вторая молодость и вечная молодость.

На еврейскую свадьбу принято приходить с прозрачными конвертами.

Подарила парню на день рождения плётку - с намеком на интимные эксперименты, а в итоге он теперь сидит с этой плеткой на кухне, когда я готовлю, и шлёпает меня ею, чтоб я быстрее готовила.

- Женщина! Что себе позволяет ваш супруг?! Он прямо-таки раздевает меня взглядом!

- Вы плохо знаете Кешу, он уже мысленно курит на балконе.

Текст, который машинисты метро читают пассажирам по громкой связи, пишут им своим почерком врачи.