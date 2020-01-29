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Среда, 29.01.2020
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Заряд безграничной энергии в этот вечер: анекдоты 29 января

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Заряд безграничной энергии в этот вечер: анекдоты 29 января
17:01 Сегодня Телеграф

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться весь вечер.

У настоящей женщины три возраста: молодость, вторая молодость и вечная молодость.

На еврейскую свадьбу принято приходить с прозрачными конвертами.

Подарила парню на день рождения плётку - с намеком на интимные эксперименты, а в итоге он теперь сидит с этой плеткой на кухне, когда я готовлю, и шлёпает меня ею, чтоб я быстрее готовила.

- Женщина! Что себе позволяет ваш супруг?! Он прямо-таки раздевает меня взглядом!

- Вы плохо знаете Кешу, он уже мысленно курит на балконе.

Настроение - что надо: веселые анекдоты 29 января

Текст, который машинисты метро читают пассажирам по громкой связи, пишут им своим почерком врачи.

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