Заряд безграничной энергии в этот вечер: анекдоты 29 января

У настоящей женщины три возраста: молодость, вторая молодость и вечная молодость.
На еврейскую свадьбу принято приходить с прозрачными конвертами.
Подарила парню на день рождения плётку - с намеком на интимные эксперименты, а в итоге он теперь сидит с этой плеткой на кухне, когда я готовлю, и шлёпает меня ею, чтоб я быстрее готовила.
- Женщина! Что себе позволяет ваш супруг?! Он прямо-таки раздевает меня взглядом!
- Вы плохо знаете Кешу, он уже мысленно курит на балконе.
Текст, который машинисты метро читают пассажирам по громкой связи, пишут им своим почерком врачи.