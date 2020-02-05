Посмейтесь от души: веселые анекдоты 5 февраля

1 Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание на улице, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что парня в красном платье никто не заметит.

2 Вчера был ограблен сексшоп. Судя по украденному, грабительница была одна, ...много лет одна.

3 Использование телефона Nokia 3310 вместе с палкой для селфи и вовсе превращает её в молот Тора. Полку прибить и соседа можно попросить. А вот наорать, что криво прибита, - тут муж нужен!