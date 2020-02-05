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Среда, 05.02.2020
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Посмейтесь от души: веселые анекдоты 5 февраля

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Посмейтесь от души: веселые анекдоты 5 февраля
11:04 Сегодня Телеграф

Позитивные анекдоты для хорошего настроения.

  • 1

    Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание на улице, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что парня в красном платье никто не заметит.

  • 2

    Вчера был ограблен сексшоп. Судя по украденному, грабительница была одна, ...много лет одна.

  • 3

    Использование телефона Nokia 3310 вместе с палкой для селфи и вовсе превращает её в молот Тора.

    Полку прибить и соседа можно попросить. А вот наорать, что криво прибита, - тут муж нужен!

  • 4

    Запись в школьном дневнике: "Кормите ребенка лучше! Жует цветы в кабинетах!".

Хорошее настроение ждали? Утренние анекдоты 5 февраля

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