Утро начинается с улыбки: уморительные анекдоты 7 февраля

Не расстраивайтесь, если едите по ночам. Это значит, что вы ночная жрица.

Моя сегодня выдала: "Вот бесит с тобой спорить! У тебя просто аргументов больше, из-за этого кажется как будто бы ты прав! А ты не прав!!!"

3

Да что вы знаете про срач!? Настоящий срач - это когда тебе стыдно пригласить к себе даже сантехника, чтобы он починил кран.

— Сарочка, радость моя, пожалуйста, говори потише! Ты так кричишь, что я уже полчаса не могу понять, в чем ты абсолютно права!