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Утро начинается с улыбки: уморительные анекдоты 7 февраля

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Утро начинается с улыбки: уморительные анекдоты 7 февраля
05:08 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые не дадут вам загрустить утром.

  • 1

    Не расстраивайтесь, если едите по ночам. Это значит, что вы ночная жрица.

  • 2

    Моя сегодня выдала: "Вот бесит с тобой спорить! У тебя просто аргументов больше, из-за этого кажется как будто бы ты прав! А ты не прав!!!"

  • 3

    Да что вы знаете про срач!? Настоящий срач - это когда тебе стыдно пригласить к себе даже сантехника, чтобы он починил кран.

    — Сарочка, радость моя, пожалуйста, говори потише! Ты так кричишь, что я уже полчаса не могу понять, в чем ты абсолютно права!

  • 4

    Лучше и быстрее всего человек засыпает после срабатывания будильника…

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