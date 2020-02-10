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Понедельник, 10.02.2020
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Смейтесь на здоровье: утренние анекдоты 10 февраля

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Смейтесь на здоровье: утренние анекдоты 10 февраля
04:45 Сегодня Телеграф

Подборка смешных анекдотов для наших читателей.

  • 1

    Студент философского факультета выучил все билеты по психологии, но на экзамен не пошел, потому что жизнь не имеет смысла, а люди в ней только пешки.

  • 2

    Взяла младшую дочку к себе на работу. Она там ходила-бродила и зашла в кабинет директора. Сижу и слышу, как они там о чём-то говорят, и малая гордо сообщает:

    - А моя мама ещё хрюкать умеет!

  • 3

    Ученые заверяют, что коротким текстовым сообщением нельзя загипнотизировать человека. Да они просто не видели, как на мою жену действует надпись «Скидка 80%».

    Спрашиваю у сына:

    - Зачем ты читаешь книгу о воспитании детей?

    Он отвечает:

    - Контролирую тебя, не перегибаешь ли ты палку.

  • 4

    Проктолог зaходит в бaнк. Собирaясь подписaть чек, он вынимaет, не глядя, из кaрмaнa ректaльный термометр, и пытaется им писaть. Потом он смотрит нa клеркa некоторое время, сознaет, что происходит, и говорит:

    - Чудесно! Просто великолепно! Кaкaя-то жопa опять стaщилa мою ручку!!!

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