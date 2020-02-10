Студент философского факультета выучил все билеты по психологии, но на экзамен не пошел, потому что жизнь не имеет смысла, а люди в ней только пешки.
Взяла младшую дочку к себе на работу. Она там ходила-бродила и зашла в кабинет директора. Сижу и слышу, как они там о чём-то говорят, и малая гордо сообщает:
- А моя мама ещё хрюкать умеет!
Ученые заверяют, что коротким текстовым сообщением нельзя загипнотизировать человека. Да они просто не видели, как на мою жену действует надпись «Скидка 80%».
Спрашиваю у сына:
- Зачем ты читаешь книгу о воспитании детей?
Он отвечает:
- Контролирую тебя, не перегибаешь ли ты палку.
Проктолог зaходит в бaнк. Собирaясь подписaть чек, он вынимaет, не глядя, из кaрмaнa ректaльный термометр, и пытaется им писaть. Потом он смотрит нa клеркa некоторое время, сознaет, что происходит, и говорит:
- Чудесно! Просто великолепно! Кaкaя-то жопa опять стaщилa мою ручку!!!