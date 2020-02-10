Смейтесь на здоровье: утренние анекдоты 10 февраля

1 Студент философского факультета выучил все билеты по психологии, но на экзамен не пошел, потому что жизнь не имеет смысла, а люди в ней только пешки.

2 Взяла младшую дочку к себе на работу. Она там ходила-бродила и зашла в кабинет директора. Сижу и слышу, как они там о чём-то говорят, и малая гордо сообщает: - А моя мама ещё хрюкать умеет!

3 Ученые заверяют, что коротким текстовым сообщением нельзя загипнотизировать человека. Да они просто не видели, как на мою жену действует надпись «Скидка 80%». Спрашиваю у сына: - Зачем ты читаешь книгу о воспитании детей? Он отвечает: - Контролирую тебя, не перегибаешь ли ты палку.