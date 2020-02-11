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Веселое настроение: утренние анекдоты 11 февраля

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Веселое настроение: утренние анекдоты 11 февраля
04:47 Сегодня Телеграф

Посмейтесь от души вместе с юморными анекдотами.

  • 1

    Женщина рассказывает подругам:

    - Мой муж предложил мне подарок День влюбленных, чтобы его название начиналось на букву «ш». Я выбрала шубу, шапку, шампанское, шумочку, шапожки, шолотые шерёжки и шеребристый «Шевроле».

  • 2

    Оставил машину на стоянке, загородив выезд нескольким другим машинам. Звонит девушка: "Здравствуйте! Ваша машина такая? Можете ее подвинуть, чтобы я выехать смогла? Хотя, я, наверное, сейчас смогу выехать сама".

    Такой мотивации побежать передвигать машину я еще никогда не получал.

  • 3

    Если вы не можете найти ребенка в доме, отключите вай-фай, и он найдёт вас сам в течение минуты.

    До беременности я спала на животе! Во время беременности - на боку! После рождения ребёнка могу спать даже стоя!

  • 4

    У родственников дочка давно клянчит братика или сестричку.

    Мама ей объясняет:

    - Ну, пойми, дорогая, папа в рейсе, приедет не скоро. А без папы мы не можем ребёночка завести.

    Но девочка быстро нашлась:

    - Наоборот, давай сейчас заведём, а когда папа приедет, мы ему скажем: "Сюрпри-из!".

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