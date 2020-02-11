Веселое настроение: утренние анекдоты 11 февраля

Женщина рассказывает подругам:
- Мой муж предложил мне подарок День влюбленных, чтобы его название начиналось на букву «ш». Я выбрала шубу, шапку, шампанское, шумочку, шапожки, шолотые шерёжки и шеребристый «Шевроле».
Оставил машину на стоянке, загородив выезд нескольким другим машинам. Звонит девушка: "Здравствуйте! Ваша машина такая? Можете ее подвинуть, чтобы я выехать смогла? Хотя, я, наверное, сейчас смогу выехать сама".
Такой мотивации побежать передвигать машину я еще никогда не получал.
Если вы не можете найти ребенка в доме, отключите вай-фай, и он найдёт вас сам в течение минуты.
До беременности я спала на животе! Во время беременности - на боку! После рождения ребёнка могу спать даже стоя!
У родственников дочка давно клянчит братика или сестричку.
Мама ей объясняет:
- Ну, пойми, дорогая, папа в рейсе, приедет не скоро. А без папы мы не можем ребёночка завести.
Но девочка быстро нашлась:
- Наоборот, давай сейчас заведём, а когда папа приедет, мы ему скажем: "Сюрпри-из!".