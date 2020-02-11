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Вторник, 11.02.2020
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Смейтесь громче: вечерние анекдоты 11 февраля

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Смейтесь громче: вечерние анекдоты 11 февраля
17:11 Сегодня Телеграф

Убойные анекдоты непременно поднимут ваше настроение.

  • 1

    - Доктор, скажите, у меня грипп?!

    - Да!

    - Свиной?!

    - Да! Только свинья могла вызвать "скорую" в 4 утра с температурой 36,7!

  • 2

    Работаю гинекологом. Проводим на предприятии медосмотр, большой поток людей. Каждому: "Здравствуйте!Проходите раздевайтесь". Прошло уже человек 50. Очередная женщина ложиться на кресло, вставляю зеркало, вывожу шейку в зеркалах и машинально говорю:

    - Здравствуйте!.

    Женщина подскакивает:

    - Доктор, кто у меня там?!

  • 3

    Живу на первом этаже. Летом из-за жары окна всегда открыты. И знаете что? Меня адски бесит просыпаться с чужими котами в кровати.

  • 4

    Сегодня узнал, что электрический стул был изобретён стоматологом. И всё сразу встало на свои места.

    - Почему ты любишь тещу больше, чем жену?

    - Теща сразу была против этой свадьбы.

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