Смейтесь громче: вечерние анекдоты 11 февраля

1 - Доктор, скажите, у меня грипп?! - Да! - Свиной?! - Да! Только свинья могла вызвать "скорую" в 4 утра с температурой 36,7!

2 Работаю гинекологом. Проводим на предприятии медосмотр, большой поток людей. Каждому: "Здравствуйте!Проходите раздевайтесь". Прошло уже человек 50. Очередная женщина ложиться на кресло, вставляю зеркало, вывожу шейку в зеркалах и машинально говорю: - Здравствуйте!. Женщина подскакивает: - Доктор, кто у меня там?!

3 Живу на первом этаже. Летом из-за жары окна всегда открыты. И знаете что? Меня адски бесит просыпаться с чужими котами в кровати.