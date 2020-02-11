Смейтесь громче: вечерние анекдоты 11 февраля

- Доктор, скажите, у меня грипп?!
- Да!
- Свиной?!
- Да! Только свинья могла вызвать "скорую" в 4 утра с температурой 36,7!
Работаю гинекологом. Проводим на предприятии медосмотр, большой поток людей. Каждому: "Здравствуйте!Проходите раздевайтесь". Прошло уже человек 50. Очередная женщина ложиться на кресло, вставляю зеркало, вывожу шейку в зеркалах и машинально говорю:
- Здравствуйте!.
Женщина подскакивает:
- Доктор, кто у меня там?!
Живу на первом этаже. Летом из-за жары окна всегда открыты. И знаете что? Меня адски бесит просыпаться с чужими котами в кровати.
Сегодня узнал, что электрический стул был изобретён стоматологом. И всё сразу встало на свои места.
- Почему ты любишь тещу больше, чем жену?
- Теща сразу была против этой свадьбы.