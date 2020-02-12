Вспышка настроения: утренние анекдоты 12 февраля

Укладка феном держится пару часов, а укладка "легла спать с мокрой головой" - весь день.

Было бы неплохо, если бы деньги в кошельке занимались любовью и размножались.

Бесит, когда в душе пятница, а на дворе вторник.

4

Когда в телерекламе человек с улыбкой встает утром с кровати, бодро собирается и, весело напевая, идет на работу, внизу экрана должна быть подпись: "Не пытайтесь это повторить! Трюк проделан профессиональным каскадером!"

Есть прекрасный способ поднять с утра человека — это кофе в постель.. Вылил и беги.