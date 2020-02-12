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Среда, 12.02.2020
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Вспышка настроения: утренние анекдоты 12 февраля

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Вспышка настроения: утренние анекдоты 12 февраля
04:45 Сегодня Телеграф

Шутки, которые не оставят без эмоций даже самого серьезного человека.

  • 1

    Укладка феном держится пару часов, а укладка "легла спать с мокрой головой" - весь день.

  • 2

    Было бы неплохо, если бы деньги в кошельке занимались любовью и размножались.

  • 3

    Бесит, когда в душе пятница, а на дворе вторник.

  • 4

    Когда в телерекламе человек с улыбкой встает утром с кровати, бодро собирается и, весело напевая, идет на работу, внизу экрана должна быть подпись: "Не пытайтесь это повторить! Трюк проделан профессиональным каскадером!"

    Есть прекрасный способ поднять с утра человека — это кофе в постель.. Вылил и беги.

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