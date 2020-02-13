Смейтесь все время: вечерние анекдоты 13 февраля

-Не покупай такие больше.

А муж вечером пришел, поел и говорит:

Весь день лепила пельмени.

-Странно, а ведь раньше не могла!

-Доктор, а я смогу играть на пианино?

3

Ни что так не бодрит с утра, как судорога в ноге.

-С Днем Рождения! Держи подарок.

-Спасибо! Ух ты, это деньги! Мои любимые! Как ты узнал?

-Нравится? Сам заработал!