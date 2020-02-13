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Смейтесь все время: вечерние анекдоты 13 февраля

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Смейтесь все время: вечерние анекдоты 13 февраля
17:08 Сегодня Телеграф

Подборка смешных анекдотов для хорошего настроения.

  • 1

    Весь день лепила пельмени.

    А муж вечером пришел, поел и говорит:

    -Не покупай такие больше.

  • 2

    -Доктор, а я смогу играть на пианино?

    -Да!

    -Странно, а ведь раньше не могла!

  • 3

    Ни что так не бодрит с утра, как судорога в ноге.

    -С Днем Рождения! Держи подарок.

    -Спасибо! Ух ты, это деньги! Мои любимые! Как ты узнал?

    -Нравится? Сам заработал!

  • 4

    Соскучились по морю? Наберите в ванну воды, добавьте морской соли, поставьте вентилятор и направьте струю воздуха на себя. Закройте глаза и наслаждайтесь. Вопли детей сойдут за крики чаек.

Смех продлевает жизнь: анекдоты на день 13 февраля

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