Смейтесь все время: вечерние анекдоты 13 февраля

Весь день лепила пельмени.
А муж вечером пришел, поел и говорит:
-Не покупай такие больше.
-Доктор, а я смогу играть на пианино?
-Да!
-Странно, а ведь раньше не могла!
Ни что так не бодрит с утра, как судорога в ноге.
-С Днем Рождения! Держи подарок.
-Спасибо! Ух ты, это деньги! Мои любимые! Как ты узнал?
-Нравится? Сам заработал!
Соскучились по морю? Наберите в ванну воды, добавьте морской соли, поставьте вентилятор и направьте струю воздуха на себя. Закройте глаза и наслаждайтесь. Вопли детей сойдут за крики чаек.