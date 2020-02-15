Юморок на вечерок: уморительные анекдоты 15 февраля

1 Вчера учил жену играть в "Танки". Три часа выбирали внешность и фамилии танкистов.

2 Если не романтизировать сказку о Золушке, то это история о том, как провинциалка взяла на прокат дорогие шмотки и арендовала карету, чтобы склеить мажора.

3 Они женились очень скромно: лишь кольца, роспись, поцелуй… Зато развод гуляли шумно: подарки, драки и салют. Математик во мне просыпается только утром, и то, чтобы высчитать, сколько времени останется на сборы, если перенести будильник.