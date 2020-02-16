То, что доктор прописал: веселые анекдоты 16 февраля

Разговаривают два парня:
-Я тут поспорил сам с собой, что курить брошу.
-Ну и что?
-Что что… На ящик пива попал…
Говорят, если выскочил прыщ, то в тебя кто-то влюбился. Судя по моему лицу где-то есть секта, поклоняющаяся мне.
Когда слушаешь русский шансон, то создается впечатление, что тюрьма – самое чудесное место на земле, где сидят талантливые образованные люди, крепко любящие своих мам.
Первоклассник читает слоги:
-БА, БУ, БЫ…
Отец из комнаты:
-А не рановато-ли?
Настоящая любовь только у собак. К примеру: если закрыть на 5 часов в гараже жену и собаку, то когда вы откроете гараж, вас с радостью встретит только собака.