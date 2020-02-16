Скачать
Воскресенье, 16.02.2020
США: РФ не сможет достроить Северный поток-2
США: РФ не сможет достроить Северный поток-2
Помпео: США вооружают Украину для защиты от российской агрессии
Помпео: США вооружают Украину для защиты от российской агрессии
Лучший игрок Матча звезд НБА получит приз имени Коби Брайанта
Лучший игрок Матча звезд НБА получит приз имени Коби Брайанта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 февраля

То, что доктор прописал: веселые анекдоты 16 февраля

Смотрите фото (5)
То, что доктор прописал: веселые анекдоты 16 февраля
10:56 Сегодня Телеграф

Позитивные анекдоты только для наших читателей, которые сделают ваш день!

  • 1

    Разговаривают два парня:

    -Я тут поспорил сам с собой, что курить брошу.

    -Ну и что?

    -Что что… На ящик пива попал…

  • 2

    Говорят, если выскочил прыщ, то в тебя кто-то влюбился. Судя по моему лицу где-то есть секта, поклоняющаяся мне.

  • 3

    Когда слушаешь русский шансон, то создается впечатление, что тюрьма – самое чудесное место на земле, где сидят талантливые образованные люди, крепко любящие своих мам.

    Первоклассник читает слоги:

    -БА, БУ, БЫ…

    Отец из комнаты:

    -А не рановато-ли?

  • 4

    Настоящая любовь только у собак. К примеру: если закрыть на 5 часов в гараже жену и собаку, то когда вы откроете гараж, вас с радостью встретит только собака.

С хорошим настроением и горы можно свернуть: утренние анекдоты 16 февраля

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Позитив, Курьез, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, Анекдоты на день, 16 февраля, Анекдоты 16 февраля, Анекдоты на день 16 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Очень полезен: зачем нужно употреблять льняные семена
02 В золотом: Иванка Трамп поразила нарядом в поездке в ОАЭ (Фото)
03 Гипертония: спасительные правила от высокого давления
04 Зима только на календаре: в Украине ожидается теплая и сухая погода
05 Какие продукты не рекомендуют хранить в пластиковой таре?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Житомире готовятся к приезду китайцев
В Житомире готовятся к приезду китайцев
Глобальное потепление: в Мюнхене экологи оценили риски из-за изменений климата
В Мюнхене экологи оценили риски из-за изменений климата
Киевлян предупредили о густом тумане
Киевлян предупредили о густом тумане
Нацотбор на Евровидение 2020: порядок выступлений участников в финале (Видео)
Нацотбор на Евровидение 2020: порядок выступлений участников в финале (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь