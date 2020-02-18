Не прекращайте улыбаться: вечерние анекдоты 18 февраля

1 Если у жены начинается истерика, отойди от нее на безопасное расстояние и брось в нее кошельком.

2 Бывает, придешь домой, а там на тебя все орут, ругаются, грубят, пытаются выгнать из дома, ты сперва обижаешься, а потом понимаешь что это не твой дом.

3 — Я ничем не отличаюсь от Мела Гибсона, кроме денег, внешности и таланта. В принципе, мужик бесится только в двух случаях: когда с ним — не та... и когда та — не с ним.