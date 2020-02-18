Не прекращайте улыбаться: вечерние анекдоты 18 февраля

Если у жены начинается истерика, отойди от нее на безопасное расстояние и брось в нее кошельком.
Бывает, придешь домой, а там на тебя все орут, ругаются, грубят, пытаются выгнать из дома, ты сперва обижаешься, а потом понимаешь что это не твой дом.
— Я ничем не отличаюсь от Мела Гибсона, кроме денег, внешности и таланта.
В принципе, мужик бесится только в двух случаях: когда с ним — не та... и когда та — не с ним.
— Ну здравствуй, Иннокентий!
— Эмм... Вообще - то, меня зовут Инна.
— Ах, неужели? А у моего мужа в телефоне ты Иннокентий!