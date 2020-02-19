Капля свежего позитива: утренние анекдоты 19 февраля

— А я не про сумку. Я пластический хирург.

— Спасибо, но сумка не тяжелая.

— Девушка, позвольте, я вам помогу!

-Ой какие мы впечатлительные! Подумаешь, не накрашенную меня увидел! А мне теперь с заикой всю жизнь живи…

3

-Может встретимся, как думаешь?

-Я думаю, это очень, очень плохая идея, которая не закончиться ничем хорошим. Поэтому, давай, конечно.

-Хотите узнать мой рецепт надежного и стойкого похудения? Итак, берем одну квартиру в ипотеку.