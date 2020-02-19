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Капля свежего позитива: утренние анекдоты 19 февраля

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Капля свежего позитива: утренние анекдоты 19 февраля
04:40 Сегодня Телеграф

Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на весь день.

  • 1

    — Девушка, позвольте, я вам помогу!

    — Спасибо, но сумка не тяжелая.

    — А я не про сумку. Я пластический хирург.

  • 2

    -Ой какие мы впечатлительные! Подумаешь, не накрашенную меня увидел! А мне теперь с заикой всю жизнь живи…

  • 3

    -Может встретимся, как думаешь?

    -Я думаю, это очень, очень плохая идея, которая не закончиться ничем хорошим. Поэтому, давай, конечно.

    -Хотите узнать мой рецепт надежного и стойкого похудения? Итак, берем одну квартиру в ипотеку.

  • 4

    Пришло время расплачиваться за свои грехи. Мне достался мужик с таким же характером, как у меня.

Не прекращайте улыбаться: вечерние анекдоты 18 февраля

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