Капля свежего позитива: утренние анекдоты 19 февраля

— Девушка, позвольте, я вам помогу!
— Спасибо, но сумка не тяжелая.
— А я не про сумку. Я пластический хирург.
-Ой какие мы впечатлительные! Подумаешь, не накрашенную меня увидел! А мне теперь с заикой всю жизнь живи…
-Может встретимся, как думаешь?
-Я думаю, это очень, очень плохая идея, которая не закончиться ничем хорошим. Поэтому, давай, конечно.
-Хотите узнать мой рецепт надежного и стойкого похудения? Итак, берем одну квартиру в ипотеку.
Пришло время расплачиваться за свои грехи. Мне достался мужик с таким же характером, как у меня.