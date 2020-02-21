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Пятница, 21.02.2020
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Новый день начинаем с улыбки: утренние анекдоты 21 февраля

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Новый день начинаем с улыбки: утренние анекдоты 21 февраля
04:49 Сегодня Телеграф

Прикольные анекдоты для отличного настроения!

  • 1

    Вот меня всегда удивляла фраза "Присядь, в ногах правды нет". Ну можно подумать в заднице вся правда скопилась!

  • 2

    - Мне в троллейбусе хотели дать по морде!

    - Откуда ты знаешь?

    - Не хотели бы, так не дали б!

  • 3

    Всё у меня не как у людей... из милого забавного утенка, с годами, я превратилась в гадкого вредного шипящего лебедя.

    Порой, приглядевшись к собственному выбору, начинаешь понимать, что враги-то к нам еще по-доброму относятся.

  • 4

    Приходит девочка из школы: - Мама, а почему все говорят, что я невнимательная? –Девочка, ты достала нас уже, ты в соседнем подъезде живешь!

Не перестаем смеяться: вечерние анекдоты 20 февраля

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