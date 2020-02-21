Новый день начинаем с улыбки: утренние анекдоты 21 февраля

Вот меня всегда удивляла фраза "Присядь, в ногах правды нет". Ну можно подумать в заднице вся правда скопилась!
- Мне в троллейбусе хотели дать по морде!
- Откуда ты знаешь?
- Не хотели бы, так не дали б!
Всё у меня не как у людей... из милого забавного утенка, с годами, я превратилась в гадкого вредного шипящего лебедя.
Порой, приглядевшись к собственному выбору, начинаешь понимать, что враги-то к нам еще по-доброму относятся.
Приходит девочка из школы: - Мама, а почему все говорят, что я невнимательная? –Девочка, ты достала нас уже, ты в соседнем подъезде живешь!