Новый день начинаем с улыбки: утренние анекдоты 21 февраля

Вот меня всегда удивляла фраза "Присядь, в ногах правды нет". Ну можно подумать в заднице вся правда скопилась!

- Не хотели бы, так не дали б!

- Мне в троллейбусе хотели дать по морде!

3

Всё у меня не как у людей... из милого забавного утенка, с годами, я превратилась в гадкого вредного шипящего лебедя.

Порой, приглядевшись к собственному выбору, начинаешь понимать, что враги-то к нам еще по-доброму относятся.