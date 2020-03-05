С улыбкой по жизни: вечерние анекдоты 5 марта

Глядя, как он не морщась ест и запивает молоком приготовленную ею гадость, Люся поняла, что Андрей женился на ней по любви.
Жизнь, как сидение в Интернете: смысла нет, а уходить не хочется!
Парень, который не выговаривает букву "р", третий тост пьёт за водителей.
Сынишка разобрал домашний телефонный аппарат, копается.
- Чего ты там делаешь?
- Хочу понять, как здесь симка меняется.
- Похоже, стареть начинаю: алкоголь кажется крепким, без шапки холодно, на каблуках неудобно, сон стал чутким, а дома вообще лучше, чем в гостях.