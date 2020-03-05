С улыбкой по жизни: вечерние анекдоты 5 марта

1 Глядя, как он не морщась ест и запивает молоком приготовленную ею гадость, Люся поняла, что Андрей женился на ней по любви.

2 Жизнь, как сидение в Интернете: смысла нет, а уходить не хочется!

3 Парень, который не выговаривает букву "р", третий тост пьёт за водителей. Сынишка разобрал домашний телефонный аппарат, копается. - Чего ты там делаешь? - Хочу понять, как здесь симка меняется.