Юморок на вечерок: самые смешные анекдоты 22 февраля

Сначала я поглядывал на нее с некоторым недоверием.
Но когда она начала запивать вискарь вискарем, я понял, что мы с ней непременно подружимся.
Мерзко континентальный климат — это когда за четыре дня можно увидеть лето, весну, осень и зиму, не выезжая при этом из города.
Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется!
Спиртного обычно бывает либо "мало", либо "не помню сколько".
- Вовочка, какое у тебя отношение к учебе?
- Я ударник.
- Какой же ты ударник, если ты учишься на "2" и "3"?
- А мне все по барабану.