Юморок на вечерок: самые смешные анекдоты 22 февраля

Но когда она начала запивать вискарь вискарем, я понял, что мы с ней непременно подружимся.

Сначала я поглядывал на нее с некоторым недоверием.

Мерзко континентальный климат — это когда за четыре дня можно увидеть лето, весну, осень и зиму, не выезжая при этом из города.

Спиртного обычно бывает либо "мало", либо "не помню сколько".

Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется!

4

- Вовочка, какое у тебя отношение к учебе?

- Я ударник.

- Какой же ты ударник, если ты учишься на "2" и "3"?

- А мне все по барабану.