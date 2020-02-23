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Воскресенье, 23.02.2020
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Добрейшее утречко: забавные анекдоты 23 февраля

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Добрейшее утречко: забавные анекдоты 23 февраля
04:45 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые не дадут вам загрустить этим воскресным утром.

  • 1

    - Роза, а шо вы делаете сегодня вечером?

    - Я согласна!

  • 2

    Плакат в фитнес — клубе:

    — Если вдруг вам у нас не понравится, мы вернем вам все сожженные калории.

  • 3

    — У меня скоро будет братик!

    — Откуда знаешь?

    — В прошлый раз в больнице была мама — родилась сестренка, а теперь папа в больнице!

    Парная консультация у психолога — это когда за твои деньги, в твоем присутствии, твоей жене объясняют почему ты дурак.

  • 4

    Посмотрев недавно КВН, хочется сказать, что очень тяжелая работа у операторов: найти в зале смеющихся людей.

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