Добрейшее утречко: забавные анекдоты 23 февраля

- Роза, а шо вы делаете сегодня вечером?

— Если вдруг вам у нас не понравится, мы вернем вам все сожженные калории.

3

— У меня скоро будет братик!

— Откуда знаешь?

— В прошлый раз в больнице была мама — родилась сестренка, а теперь папа в больнице!

Парная консультация у психолога — это когда за твои деньги, в твоем присутствии, твоей жене объясняют почему ты дурак.