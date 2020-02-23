Добрейшее утречко: забавные анекдоты 23 февраля

- Роза, а шо вы делаете сегодня вечером?
- Я согласна!
Плакат в фитнес — клубе:
— Если вдруг вам у нас не понравится, мы вернем вам все сожженные калории.
— У меня скоро будет братик!
— Откуда знаешь?
— В прошлый раз в больнице была мама — родилась сестренка, а теперь папа в больнице!
Парная консультация у психолога — это когда за твои деньги, в твоем присутствии, твоей жене объясняют почему ты дурак.
Посмотрев недавно КВН, хочется сказать, что очень тяжелая работа у операторов: найти в зале смеющихся людей.