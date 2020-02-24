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Улыбнись новому дню: утренние анекдоты 23 февраля

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Улыбнись новому дню: утренние анекдоты 23 февраля
04:51 Сегодня Телеграф

Самые позитивные анекдоты, которые сделают ваше утро.

  • 1

    – Что вы делаете? Новый год - это же начало новой жизни! Шанс исправиться! А вы бухаете!

    – Да ты достал! Кто виноват, что ты на антибиотиках!? 

  • 2

    - Почему вы меня просите посидеть с детьми!? Они же ни фига не сидят!

  • 3

    - Почему ты так волнуешься?...

    - Жена ушла без зонтика, а на улице - дождь!

    - Не беспокойся, она укроется в каком-нибудь магазине...

    - Вот этого я и боюсь!...

    В кабинете стоматолога:

    — Но доктор, разве гелий устранит боль?

    — Нет, но кричать вы будете смешно!

  • 4

    Женщины не любят логику, потому что с ней труднее объяснить мужу необходимость десятой пары туфель.

Отличное завершение дня: вечерние анекдоты 23 февраля

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