Улыбнись новому дню: утренние анекдоты 23 февраля

– Что вы делаете? Новый год - это же начало новой жизни! Шанс исправиться! А вы бухаете!
– Да ты достал! Кто виноват, что ты на антибиотиках!?
- Почему вы меня просите посидеть с детьми!? Они же ни фига не сидят!
- Почему ты так волнуешься?...
- Жена ушла без зонтика, а на улице - дождь!
- Не беспокойся, она укроется в каком-нибудь магазине...
- Вот этого я и боюсь!...
В кабинете стоматолога:
— Но доктор, разве гелий устранит боль?
— Нет, но кричать вы будете смешно!
Женщины не любят логику, потому что с ней труднее объяснить мужу необходимость десятой пары туфель.