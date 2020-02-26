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Среда, 26.02.2020
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Начни день с улыбки: утренние анекдоты 26 февраля

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Начни день с улыбки: утренние анекдоты 26 февраля
04:40 Сегодня Телеграф

Поднимите себе настроение прочтением смешных анекдотов.

  • 1

    Нищий на рынке подходит к полной женщине:

    — Послушайте, я уже пять дней ничего не ел.

    — Завидую вам, — вздохнула дама, — если бы у меня была такая сила воли…

  • 2

    Только начал привыкать ко вчера, как наступило сегодня.

  • 3

    Не кажется ли вам символичным, что праздник мелких пакостей и легких ужасов в Штатах называется «Хелло, Win»?

    — Человек за бортом! Бросайте спасательные круги!.. Ну кто ж так бросает? В голову цельтесь!!!

  • 4

    Первые три дня отцовства были сказочные: поздравления, обмывание. А потом ... жену выписали из роддома ...

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