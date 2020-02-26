Начни день с улыбки: утренние анекдоты 26 февраля

Нищий на рынке подходит к полной женщине:
— Послушайте, я уже пять дней ничего не ел.
— Завидую вам, — вздохнула дама, — если бы у меня была такая сила воли…
Только начал привыкать ко вчера, как наступило сегодня.
Не кажется ли вам символичным, что праздник мелких пакостей и легких ужасов в Штатах называется «Хелло, Win»?
— Человек за бортом! Бросайте спасательные круги!.. Ну кто ж так бросает? В голову цельтесь!!!
Первые три дня отцовства были сказочные: поздравления, обмывание. А потом ... жену выписали из роддома ...