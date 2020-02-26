Начни день с улыбки: утренние анекдоты 26 февраля

— Завидую вам, — вздохнула дама, — если бы у меня была такая сила воли…

— Послушайте, я уже пять дней ничего не ел.

Только начал привыкать ко вчера, как наступило сегодня.

3

Не кажется ли вам символичным, что праздник мелких пакостей и легких ужасов в Штатах называется «Хелло, Win»?

— Человек за бортом! Бросайте спасательные круги!.. Ну кто ж так бросает? В голову цельтесь!!!