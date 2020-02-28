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С нами не соскучишься: вечерние анекдоты 28 февраля

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С нами не соскучишься: вечерние анекдоты 28 февраля
17:05 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты для поднятия настроения и отличного завершения дня.

  • 1

    Миллиардеры предпочитают не общаться с миллионерами: ну о чем разговаривать с неудачниками?

  • 2

    Из отзыва на смартфон:

    Экран яркий, но на солнце проверить не удалось - Питер...

  • 3

    - Чего это у вас кот на хозяев не похож?

    - А он приемный.

    - Подсудимый, вы приговариваетесь к десяти годам лишения свободы.

    - Я же потерпевший!

    - Слушайте, вас избил какой-то школьник! В тюрьме вам будет безопаснее.

  • 4

    - Вадик, ты в торговом центре на Манежной площади был?

    - Был... А что?

    - Непонятно, почему они до сих пор шестизначные номера телефонов используют...

    - Люся, это не номера - это цены...

Смех продлевает жизнь: анекдоты на день 28 февраля

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