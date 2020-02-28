С нами не соскучишься: вечерние анекдоты 28 февраля

Миллиардеры предпочитают не общаться с миллионерами: ну о чем разговаривать с неудачниками?
Из отзыва на смартфон:
Экран яркий, но на солнце проверить не удалось - Питер...
- Чего это у вас кот на хозяев не похож?
- А он приемный.
- Подсудимый, вы приговариваетесь к десяти годам лишения свободы.
- Я же потерпевший!
- Слушайте, вас избил какой-то школьник! В тюрьме вам будет безопаснее.
- Вадик, ты в торговом центре на Манежной площади был?
- Был... А что?
- Непонятно, почему они до сих пор шестизначные номера телефонов используют...
- Люся, это не номера - это цены...