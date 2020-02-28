С нами не соскучишься: вечерние анекдоты 28 февраля

1 Миллиардеры предпочитают не общаться с миллионерами: ну о чем разговаривать с неудачниками?

2 Из отзыва на смартфон: Экран яркий, но на солнце проверить не удалось - Питер...

3 - Чего это у вас кот на хозяев не похож? - А он приемный. - Подсудимый, вы приговариваетесь к десяти годам лишения свободы. - Я же потерпевший! - Слушайте, вас избил какой-то школьник! В тюрьме вам будет безопаснее.