Улыбка до ушей: анекдоты на день 29 февраля

Денег не хватает, потому что люди больше любят деньги тратить, чем зарабатывать.
Разгрызая замороженные пельмени, Дима понял — с ленью надо что-то делать.
— Как я вас узнаю? — Вам навстречу будет идти девушка и вы подумаете — хоть бы не она! Так вот, это буду я.
— Судя по прогнозам синоптиков, Дед Мороз решил лично поздравить женщин с 8 марта. — Главное, чтобы он с 1 мая не остался поздравлять.
Шеф — подчиненным: — Вот наш новый сотрудник. Покажите ему, чем вы занимаетесь, когда думаете, что я за вами наблюдаю.