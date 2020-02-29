Улыбка до ушей: анекдоты на день 29 февраля

Денег не хватает, потому что люди больше любят деньги тратить, чем зарабатывать.

3

— Как я вас узнаю? — Вам навстречу будет идти девушка и вы подумаете — хоть бы не она! Так вот, это буду я.

— Судя по прогнозам синоптиков, Дед Мороз решил лично поздравить женщин с 8 марта. — Главное, чтобы он с 1 мая не остался поздравлять.