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Улыбка до ушей: анекдоты на день 29 февраля

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Улыбка до ушей: анекдоты на день 29 февраля
10:58 Сегодня Телеграф

Как не дать стрессу выбить вас из колеи? Предлагаем почитать нашу подборку веселых анекдотов!

  • 1

    Денег не хватает, потому что люди больше любят деньги тратить, чем зарабатывать.

  • 2

    Разгрызая замороженные пельмени, Дима понял — с ленью надо что-то делать.

  • 3

    — Как я вас узнаю? — Вам навстречу будет идти девушка и вы подумаете — хоть бы не она! Так вот, это буду я.

    — Судя по прогнозам синоптиков, Дед Мороз решил лично поздравить женщин с 8 марта. — Главное, чтобы он с 1 мая не остался поздравлять.

  • 4

    Шеф — подчиненным: — Вот наш новый сотрудник. Покажите ему, чем вы занимаетесь, когда думаете, что я за вами наблюдаю.

Капля свежего позитива: утренние анекдоты 29 февраля

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