Юморок на денек: забавные анекдоты 3 марта

— Привет, Света, я самый счастливый человек. Можно я на тебя залезу? — Залазь. — Ну вот, теперь я самый счастливый человек на Свете.

31-го декабря у "Вечернего костра" встречаются 2000, 2025 и 2050 года. 2000 с восторгом -" Эх, помню, с горы на санках по снегу ! ! 2025 — " А что такое санки? " 2050 — " А что такое снег? "

3

Очень опасно встретить женщину, которая полностью тебя понимает. Это обычно кончается женитьбой.

— Вот мы поженимся, я буду готовить и убирать. А ты что будешь делать?

— Я буду есть мясо и пить пиво.

— А из полезного?

— А из полезного — овощи.