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Среда, 04.03.2020
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Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 4 марта

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Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 4 марта
04:36 Сегодня Телеграф

Подборка свеженьких анекдотов, которая заставит вас смеяться целый день.

  • 1

    Вы только представьте, как повысилось бы настроение у пациентов, если бы в больницах вместо бахил выдавали ласты!

  • 2

    Ой, беда у меня, девчонки! ! Уже третий день муж зовет меня деткой, птичкой, малышкой, а я все еще не могу найти, где он накосячил!

  • 3

    Священник спрашивает у Вовочки:

    — Скажи, а ты молишься перед едой?

    — Нет. Моя мама хорошо готовит.

    Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома. Получается, как настоящая, даже пару раз отравился.

  • 4

    В седьмой книге Гарри Поттер спас стока народу и наполучал стока люлей, что в фильме его полюбому будет играть Брюс Уиллис...

С нами точно не соскучишься: вечерние анекдоты 3 марта

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