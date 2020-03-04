Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 4 марта

Вы только представьте, как повысилось бы настроение у пациентов, если бы в больницах вместо бахил выдавали ласты!
Ой, беда у меня, девчонки! ! Уже третий день муж зовет меня деткой, птичкой, малышкой, а я все еще не могу найти, где он накосячил!
Священник спрашивает у Вовочки:
— Скажи, а ты молишься перед едой?
— Нет. Моя мама хорошо готовит.
Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома. Получается, как настоящая, даже пару раз отравился.
В седьмой книге Гарри Поттер спас стока народу и наполучал стока люлей, что в фильме его полюбому будет играть Брюс Уиллис...