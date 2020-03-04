Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 4 марта

1 Вы только представьте, как повысилось бы настроение у пациентов, если бы в больницах вместо бахил выдавали ласты!

2 Ой, беда у меня, девчонки! ! Уже третий день муж зовет меня деткой, птичкой, малышкой, а я все еще не могу найти, где он накосячил!

3 Священник спрашивает у Вовочки: — Скажи, а ты молишься перед едой? — Нет. Моя мама хорошо готовит. Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома. Получается, как настоящая, даже пару раз отравился.