Скачать
Четверг, 05.03.2020
Коронавирус заставил пересмотреть прогноз роста мировой экономики: МВФ готовит ответные меры
Коронавирус заставил пересмотреть прогноз роста мировой экономики: МВФ готовит ответные меры
Венедиктова обвинила ОГП в "фактическом блокировании" расследования более 1000 дел
Венедиктова обвинила ОГП в "фактическом блокировании" расследования более 1000 дел
Шахтер за 45 минут уничтожил Днепр-1 (Видео)
Шахтер за 45 минут уничтожил Днепр-1 (Видео)
Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
Тест на определение темперамента

От улыбки станет всем светлей: утренние анекдоты 5 марта

Смотрите фото (5)
От улыбки станет всем светлей: утренние анекдоты 5 марта
04:45 Сегодня Телеграф

Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на все утро.

  • 1

    - Сержант Петров! Откройте свой бумажник!

    - Может, багажник?

    - Ах да, точно, всегда опережаю события!

  • 2

    Два приятеля на работе:

    - А я кота домой купил!

    - Зачем?

    - Жена мышей боится…

    - А мыши-то у вас откуда?

    - Сам принес.

    - Зачем?!!

    - Давно мечтал кота завести.

  • 3

    Мама:

    - Если ты не будешь кушать манную кашу, то я позову Бабу-Ягу!

    Вовочка:

    - Мам, неужели ты думаешь, что Баба-Яга будет есть эту кашу?

    Муж жене:

    - Хорошо, Люся, мы сейчас решим, кому из нас придётся мыть посуду. Но ты должна запомнить очень сложное правило: орёл - я выиграл, решка - ты проиграла...

  • 4

    Вчера в передаче "Спокойной ночи малыши" кукловод случайно ударился головой об стол. Таких пожеланий на ночь от Степашки дети еще не слышали...

Позабавься вечером в среду: веселые анекдоты 4 марта

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Анекдоты, 5 марта, Хохот, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Утренние анекдоты 5 марта, Анекдоты 5 марта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
02 Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
03 Главой Минобороны назначен Андрей Таран: биография новоиспеченного министра
04 Вятрович о ротациях в Кабмине: Это только имитация изменений, изменений не происходит
05 Рада дала "зеленый свет" многонациональным учениям на территории Украины в 2020 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Литве отреагировали на смену главы МИД Украины
В Литве отреагировали на смену главы МИД Украины
ВСУ получили еще шесть модернизированных танков Т-72
ВСУ получили еще шесть модернизированных танков Т-72
Аваков: Все, что случается в стране - ответственность МВД
Аваков: Все, что случается в стране - ответственность МВД
Рецепт дня: Заварные блины из творожного теста
Рецепт дня: Заварные блины из творожного теста
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь