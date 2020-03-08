Улыбка до ушей весь день: утренние анекдоты 8 марта

1 Есть три вещи, на которые страшно смотреть с утра после пьянки - лицо, кошелек и список исходящих вызовов на телефоне.

2 На вопрос : "Что вы будете делать, когда увидите зеленого человечка? " - ответили: 60% — брошу пить! 30% — начну пить! 9% — пойду на прием к психиатру! И только 1% ответил: « Начну переходить дорогу! »

3 Я из того поколения, которое знает, зачем мнут газету. Если черный кот перешел дорогу туда и обратно — он удвоил наказание или отменил свое решение?