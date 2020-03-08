Скачать
Воскресенье, 08.03.2020
Зеленский заявил, что это он предложил отправить Скалецкую на обсервацию
Зеленский заявил, что это он предложил отправить Скалецкую на обсервацию
Трамп, говоря о коронавирусе, вспомнил о Зеленском
Трамп, говоря о коронавирусе, вспомнил о Зеленском
"Барселона" вырвала победу у "Реал Сосьедада"
"Барселона" вырвала победу у "Реал Сосьедада"
Животные, которые имеют самую яркую расцветку (Фото)
Животные, которые имеют самую яркую расцветку (Фото)

Улыбка до ушей весь день: утренние анекдоты 8 марта

Смотрите фото (5)
Улыбка до ушей весь день: утренние анекдоты 8 марта
04:44 Сегодня Телеграф

Эта подборка не оставит вас равнодушным.

  • 1

    Есть три вещи, на которые страшно смотреть с утра после пьянки - лицо, кошелек и список исходящих вызовов на телефоне.

  • 2

    На вопрос : "Что вы будете делать, когда увидите зеленого человечка? " - ответили:

    60% — брошу пить!

    30% — начну пить!

    9% — пойду на прием к психиатру!

    И только 1% ответил: « Начну переходить дорогу! »

  • 3

    Я из того поколения, которое знает, зачем мнут газету.

    Если черный кот перешел дорогу туда и обратно — он удвоил наказание или отменил свое решение?

  • 4

    — Слушай, неужели существуют люди, которые на улице у бабушек маринованные грибочки покупают?

    — Уже не существуют.

Настроение не покинет вас: вечерние анекдоты 7 марта

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, 8 марта, Приколы, Прикол, Анекдоты, Хохот, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Утренние анекдоты 8 марта, Анекдоты 8 марта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чумак рассказал, почему ОГП не подписывал подозрения против Порошенко
02 Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей (Фото)
03 Зеленский о семье: Им не нравится моя работа
04 Какие дозы спиртных напитков не причинят вреда вашему здоровью? Ответ экспертов
05 Теплые пожелания с наступающим 8 марта в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Германии почти 800 человек заразились коронавирусом
В Германии почти 800 человек заразились коронавирусом
В Грузии растет число зараженных коронавирусом
В Грузии растет число зараженных коронавирусом
Нардеп Волошин: Никакого коронавируса у меня нет
Нардеп Волошин: Никакого коронавируса у меня нет
OPPO представила лимитированную версию флагмана Find X2 Pro Lamborghini Edition (Фото)
Лимитированная версия флагмана OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь