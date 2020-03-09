Начните утро правильно: смешные анекдоты 9 марта

Читаю статус: "Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги. . " Убил коммент: "А прикладывать с размаху. . или не сильно?
— Василий Иваныч, сколько будет ноль целых пять десятых плюс одна вторая? — Нутром чую, что литр, а доказать не могу!
— Абраша, скажи, а одиночество — это когда тебя не понимают? — Одиночество, Сарочка, — это когда тебя некому забрать из морга. Все остальное — это так, временные затруднения...
Смотрю я, Наденька, на Вас... а водки-то мы мало взяли...
В тайге нашли мальчика, котоpого воспитали дятлы. Чеpез 3 дня он всех задолбал...