Начните утро правильно: смешные анекдоты 9 марта

Читаю статус: "Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги. . " Убил коммент: "А прикладывать с размаху. . или не сильно?

— Василий Иваныч, сколько будет ноль целых пять десятых плюс одна вторая? — Нутром чую, что литр, а доказать не могу!

3

— Абраша, скажи, а одиночество — это когда тебя не понимают? — Одиночество, Сарочка, — это когда тебя некому забрать из морга. Все остальное — это так, временные затруднения...

Смотрю я, Наденька, на Вас... а водки-то мы мало взяли...