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Начните утро правильно: смешные анекдоты 9 марта

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Начните утро правильно: смешные анекдоты 9 марта
04:43 Сегодня Телеграф

Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на весь день.

  • 1

    Читаю статус: "Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги. . " Убил коммент: "А прикладывать с размаху. . или не сильно?

  • 2

    — Василий Иваныч, сколько будет ноль целых пять десятых плюс одна вторая? — Нутром чую, что литр, а доказать не могу!

  • 3

    — Абраша, скажи, а одиночество — это когда тебя не понимают? — Одиночество, Сарочка, — это когда тебя некому забрать из морга. Все остальное — это так, временные затруднения...

    Смотрю я, Наденька, на Вас... а водки-то мы мало взяли...

  • 4

    В тайге нашли мальчика, котоpого воспитали дятлы. Чеpез 3 дня он всех задолбал...

Настроение - что надо: вечерние анекдоты 8 марта

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