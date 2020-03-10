Продолжаем развлекаться: вечерние анекдоты 10 марта

Учитель ругает Вовочку:
- Неужели ты только умеешь считать до десяти? Просто ума не приложу, кем ты думаешь стать!?
- Судьей по боксу!
Психиатр спрашивает у пациентки:
— Скажите, а нет ли в вашей семье случаев мании величия?
— Иногда муж заявляет, что он глава семьи.
— Мам, ну можно я еще погуляю?
— С ума сошел что ли?! У тебя через два часа регистрация в ЗАГСе!
- Вот, здесь, нажимаете «новая вкладка» и появляется новое окно в браузере…
- Так, стоп! То есть, я зря второй ноутбук покупал?!!
— Доктор, я не чувствую, что моё мнение важно, почти не вижусь с друзьями и трачу деньги на ненужные мне вещи.
— Похоже, у вас баба.