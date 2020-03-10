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Вторник, 10.03.2020
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Продолжаем развлекаться: вечерние анекдоты 10 марта

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Продолжаем развлекаться: вечерние анекдоты 10 марта
17:10 Сегодня Телеграф

Крутая подборка для улетного настроения.

  • 1

    Учитель ругает Вовочку:

    - Неужели ты только умеешь считать до десяти? Просто ума не приложу, кем ты думаешь стать!?

    - Судьей по боксу!

  • 2

    Психиатр спрашивает у пациентки:

    — Скажите, а нет ли в вашей семье случаев мании величия?

    — Иногда муж заявляет, что он глава семьи.

  • 3

    — Мам, ну можно я еще погуляю?

    — С ума сошел что ли?! У тебя через два часа регистрация в ЗАГСе!

    - Вот, здесь, нажимаете «новая вкладка» и появляется новое окно в браузере…

    - Так, стоп! То есть, я зря второй ноутбук покупал?!!

  • 4

    — Доктор, я не чувствую, что моё мнение важно, почти не вижусь с друзьями и трачу деньги на ненужные мне вещи.

    — Похоже, у вас баба.

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