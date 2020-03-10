Продолжаем развлекаться: вечерние анекдоты 10 марта

- Неужели ты только умеешь считать до десяти? Просто ума не приложу, кем ты думаешь стать!?

— Иногда муж заявляет, что он глава семьи.

— Скажите, а нет ли в вашей семье случаев мании величия?

3

— Мам, ну можно я еще погуляю?

— С ума сошел что ли?! У тебя через два часа регистрация в ЗАГСе!

- Вот, здесь, нажимаете «новая вкладка» и появляется новое окно в браузере…

- Так, стоп! То есть, я зря второй ноутбук покупал?!!