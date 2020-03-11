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Среда, 11.03.2020
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Начни день с улыбки: утренние анекдоты 11 марта

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Начни день с улыбки: утренние анекдоты 11 марта
04:45 Сегодня Телеграф

Эта подборка подарит вам хорошее настроение.

  • 1

    Один друг с похмелья жалуется другому:

    — Я не сторонник пьянства в новогоднюю ночь… Ик! Я жертва…

  • 2

    Приходит сын киллера из школы в слезах:

    - Папа! Я по контрольной двойку получил!

    - Не бери в голову сынок!.. Сколько у тебя ещё в жизни будет этих контрольных.

  • 3

    Если ваш ребенок единcтвенный из всего класса не боится делать прививки, то, возможно, вам стоит не радоваться его смелости, а серьезно задуматься!

    Диpектоp школы попpосил Вовочку покpасить окна на четвеpтом этаже. Чеpез несколько часов Вовочка подходит к диpектоpу и спpашивает: "А pамы тоже кpасить?"

  • 4

    У Вовочки в аквариуме сдохли рыбки. Папа спрашивает Вовочку:

    - Почему ты рыбкам воду не поменял?

    - Так они еще эту не выпили.

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