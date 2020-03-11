Один друг с похмелья жалуется другому:
— Я не сторонник пьянства в новогоднюю ночь… Ик! Я жертва…
Приходит сын киллера из школы в слезах:
- Папа! Я по контрольной двойку получил!
- Не бери в голову сынок!.. Сколько у тебя ещё в жизни будет этих контрольных.
Если ваш ребенок единcтвенный из всего класса не боится делать прививки, то, возможно, вам стоит не радоваться его смелости, а серьезно задуматься!
Диpектоp школы попpосил Вовочку покpасить окна на четвеpтом этаже. Чеpез несколько часов Вовочка подходит к диpектоpу и спpашивает: "А pамы тоже кpасить?"
У Вовочки в аквариуме сдохли рыбки. Папа спрашивает Вовочку:
- Почему ты рыбкам воду не поменял?
- Так они еще эту не выпили.